Çernobil faciası nerede yaşandı? Hangi ülkede, ne zaman yaşandı? Çernobil nükleer santrali neden patladı?

Tüm dünya corona virüsü salgını ile mücadele halinde. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü birçok kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Tüm bunlar olurken yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna’da başlayan orman yangınının Çernobil’e yaklaşması ve 1986 yılında patlayan Çernobil Nükleer Santrali açısından tehdit oluşturmasıyla birlikte Çernobil nerede, hangi ülkede sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Tüm dünya corona virüsü salgını ile uğraşırken, Ukrayna'da çıkan orman yangını sebebiyle Çernobil yeniden gündeme geldi. Birçok kişi tarafından "Çernobil nerede ve hangi ülkede?" soruları sorulmaya başlandı. Ukrayna'da yaşanan ve bundan 34 yıl önce nükleer santralinin patlamasıyla gerçekleşen olay, bölgede meydana gelen yangına ilişkin son dakika haberi ile birlikte araştırılmaya başlandı.

ÇERNOBİL NEREDE?

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesinde meydana gelen kazada, reaktör kalbinin tümü, binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Bunun sonucu olarak büyük miktarda radyoaktif materyal çevreye yayılmıştır.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEDEN PATLADI?

Çernobil nükleer santrali patlaması, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmiyor. Reaktörlerde mühendislerin hatası nedeniyle meydana gelen patlama, birçok kişinin ölümüne sebep olmuş ve bölgede ortaya çıkan radyoaktif sızıntı sebebiyle yerleşim alanları boşaltılmıştır. Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür. Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır. Çernobil faciasınından yıllar sonra bile bölge insanlarında kanser, sakat doğumlar gibi durumlar ortaya çıkmıştır.

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