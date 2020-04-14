AFAD açıkladı! Corona virüsü salgınına 48 milyon TL harcandı...
Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bir taraftan virüse karşı aşı ve ilaç çözümleri aranırken AFAD tarafından yeni bir açıklama yapıldı. AFAD corona virüsü salgını kapsamında 48 milyon TL harcandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.
64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği ifade edildi.
Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1037 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı kaydedildi
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