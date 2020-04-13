13 Nisan 2020, Pazartesi

HABERLER

Corona virüsünü çözen bilim insanı susturuldu iddiası gündeme oturdu!

Corona virüsünü çözen bilim insanı susturuldu mu?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çinli gazetecinin iddiasına göre ünlü bir bilim insanı corona virüsün genetik kompozisyonunu çözdü ancak susturuldu. Bu korkunç iddia gerçek mi? Bilim insanı susturuldu mu? Çin salgını örtbas mı ediyor?

salgını hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Çinli bir bilim insanının, teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için çok önemli olan yeni hastalığın genetik kompozisyonunu çözdükten sonra susturulduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkarılan bilgiler, 'in salgını örtbas etmesiyle ilgili endişeleri kuvvetlendirdi. Çin'de bazı eleştirmenler, üst düzey yetkililerin salgını dünya çapında patlamadan önce kontrol etme çabalarını engellediğini savunuyorlar.

ÇİNLİ BİLİM İNSANI SUSTURULDU MU?

Çin'de 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli gündeme oturdu. Zhengli, uzun yıllardır nemli, karanlık, mağaralarda virüs keşifleri yapan bir bilim insanı olarak biliniyor. Çin'de hastalığın patlak vermesinin ardından Çinli bilim insanı çağırıldı ve çözüm önerileri alındı. İncelemeleri yapan Zhengli, salgının ile olan benzerliğine dikkat çekti. 3 gün içerisinde salgının genetik kompozisyonunu çıkaran Zhengli'nin susturulduğu iddiası ise herkes tarafından ürkütücü bulundu. Çünkü bu iddia Çin'in salgını örtbas etmesiyle ilgili endişeleri kuvvetlendirdi. Geçen ay online bir konferans veren Shi Zhengli, ekibinin 14 Ocak'ta yeni virüsün insanları etkileyebileceğini, bu gerçeğin Çin tarafından açıklanmasından altı gün önce bulduğunu söyledi.
Aynı gün, Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in insan aktarımını reddetmesini destekleyen bir tweet yayınladı.
Shi'nin ekibi, 23 Ocak'ta hastalığı tanımlayan verilerini bilimsel bir portalda yayınladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Türkiye'de bazı yerler karantina altına alındı Türkiye'de bazı yerler karantina altına alındı
Vakalar ne zaman azalacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Vakalar ne zaman azalacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!
SMS gelmeden eczanelere gitmeyin "SMS gelmeden eczanelere gitmeyin"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör