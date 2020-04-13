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Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor Yunus Emre kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

Sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan hakkında sevenleri araştırma yapmaya devam ediyor. Yunus Emre, yarışmada gösterdiği performans ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Yunus Emre, bir diğer yarışmacı Yasin ile girdiği tartışmalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Yunus Emre ? , nereli, mesleği ne?

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri olan " ?, boyu kaç ve ?" gibi soruların cevapları merak ediliyor. Gösterdiği performans ve tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Emre gündeme gelmeye devam ediyor.

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul Silivri'de doğmuştur. Silivri'de ikamet etmektedir. Başarılı yarışmacı, 1.85 boyunda ve 82 kilodur. 2 çocuklu bir ailenin tek oğludur. Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okumaya devam etmektedir. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade etmektedir. Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmıştır. Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiştir. Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlamıştır. Bu süreçte 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olmuştur.

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