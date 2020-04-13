Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çin'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü ile savaşırken teşhis oldukça önemli bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı hazırladığı hizmetler ile teşhis koymayı kolaylaştırıyor. ALO 147 ve online corona virüsü testi bu duruma oldukça yardımcı oluyor. Peki, online corona virüs testi nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı online corona testi nasıl yapılır? Corona olduğumu nasıl anlarım?