Online corona virüsü testi nasıl yapılır? Hangi sorular soruluyor? Corona virüsü olduğumu nasıl anlarım?

Çin'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü ile savaşırken teşhis oldukça önemli bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı hazırladığı hizmetler ile teşhis koymayı kolaylaştırıyor. ALO 147 ve online corona virüsü testi bu duruma oldukça yardımcı oluyor. Peki, online corona virüs testi nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı online corona testi nasıl yapılır? Corona olduğumu nasıl anlarım?

Ülkemizde corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken konu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan online corona testi ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Corona virüsü Önlem Sayfası ile online corona testinin yapılabileceği bu hizmete göre; corona virüs belirtileri taşıdığını düşünenler akıllarındaki soru işaretlerini bu şekilde giderebilecekler.

ONLİNE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Corona testine yönelik tüm işlemlere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı internet sitesinden ulaşabilir, merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı online corona virüs test ekranı ve diğer bilgiler…

SAĞLIK BAKANLIĞI ONLINE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı

2- Diyabet (şeker) hastalığı

3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

4- Kronik karaciğer hastalığı

5- Kronik böbrek hastalığı

6- Kronik kalp rahatsızlığı

7- Genetik rahatsızlık

8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum

9- Kan kanseri (hematolojik kanser)

10- Diğer kanser türleri (solid kanser)

11- Kemoterapi görüyorum

12- Bağışıklık sistemi bozukluğu

13- Kortizon tedavisi alıyorum

SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?



1- Evet 2- Hayır

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok

2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)

3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)

4- Yeni başlayan öksürük

5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)

6- Yeni başlayan boğaz ağrısı

7- Yeni başlayan baş ağrısı

8- Yeni başlayan göğüs sıkışması

9- Yeni başlayan burun akıntısı

10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)

11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)

12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

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