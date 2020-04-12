12 Nisan 2020, Pazar

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35 bin 720 corona virüsü testinden 4 bin 789'i pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35 bin 720 testten koronavirüs testinden 4 bin 789'u pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 446 olarak yer aldı.

'TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" mesajını paylaştı.

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