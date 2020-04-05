Entübe ne demektir? Entübe nedir? Türkiye'de entübe hasta sayısı kaç?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü, etkisini hızla sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişinin ölümüne ve hastalanmasına neden olan corona virüsü ülkemizde de etkisini gösteriyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan sık sık duyduğumuz entübe ne demektir? Türkiye'de entübe hasta sayısı kaç?

Corona virüsü pandemisi sürecinde birçok kişi solunum yollarında yaşadığı sıkıntı sebebiyle hastanelerde entübasyon işlemi görmektedir. Özellikle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her akşam açıkladığı entübe olan hasta sayısı, "entübe ne demektir?" sorusunun araştırılmasına sebep oldu. Peki entübe ne demektir? Türkiye'de entübe olan hasta sayısı kaç?

Entübe ne demektir?

Entübe kısaca, çeşitli nedenlerle akciğerlerinde ödem oluşan kişilerin kendi kendilerine nefes almada zorluk yaşaması sebebiyle, cihaza (vantilatör) bağlanma durumudur. Yani hastalar solunum yollarında problem yaşadıkları esnada, akciğerler enfeksiyondan temizlenene kadar uyutularak entübe edilirler ve mekanik solunum cihazı ile desteklenirler. Entübasyon işleminin günümüzde sıkça kullanılmasının nedeni, corona virüsünün akciğerlerde yarattığı tahribat...

ENTÜBE HASTA SAYISI KAÇ?

4 Nisan Cumartesi günü 19 bin 664 test yapıldı. Vaka sayısı 23.934 oldu. 76 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu..

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

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