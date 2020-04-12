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Neymar'dan annesine onay çıktı! 22 yaşındaki arkadaşıyla...

Neymar'dan annesine onay çıktı! 22 yaşındaki arkadaşıyla...
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

'ın annesi , eşinden ayrıldıktan sonra dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile arkadaş olan 22 yaşındaki 'la birlikte olmaya başladı. Neymar, annesiyle arkadaşının birlikteliğine onay verdi.

Dünyaca ünlü futbolcu 'dan annesine onay çıktı! 'in yıldızı Neymar'ın 53 yaşındaki annesi , 22 yaşındaki ile ilişkisini instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 28 yaşındaki Neymar, annesinin bu paylaşımını beğendi. Neymar annesinin paylaşımına, "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum." yorumunu yaptı.

NEYMAR'IN ANNESİ 22 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Neymar'ın 53 yaşındaki annesi Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafı beğenenler arasında yer aldı. Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından boşanmıştı. O tarihten sonra ilk kez bir ilişki yaşayan Nadine, 22 yaşındaki model Tiago Ramos ile birlikte olduğunu duyurdu. Tiago Ramos'un daha önce Neymar ile arkadaşlığı olduğu da ortaya çıktı.

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