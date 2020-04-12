Kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı! 10 bin ve 5 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bank...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemler kapsamında kamu bankaları 10 bin TL ve 5 bin TL kredi desteği sağlıyordu. Başvuru sonuçları açıklanmaya başandı. Peki, kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken ülkemizde de kamu bankaları tarafından maddi zorluk yaşayan vatandaşlara 10 bin TL ve 5 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan kredi imkanına başvuran vatandaşlara müjde! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.

SONUÇLAR BEKLENİYORDU

Değerlendirme süreçleri 10 gündür devam ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu ürünümüzü kredi limiti 10 bin TL , şimdiye kadar 1.5 milyon başvuru aldık. Söz konusu destek temel ihtiyaçların karşılanması üzerine olduğu için de müşterilerimize dönüş yapabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu desteğimizi kullandırmaya başlayacağız. " ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Bir diğer seçenek olarak internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.

GELİRİ 5 BİN TL 'NİN ALTINDA OLANLAR

Yapılan açıklamada, 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların, hane halkının gelirinin 5 bin TL 'nin altında olması gerektiği verilen bilgiler arasında yer aldı.

ASGARİ ÜCRETLİLER VE EMEKLİLER FAYDALANACAK MI?

Bankalar, geliri 5 bin TL 'nin altında olan vatandaşlara , özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu.

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