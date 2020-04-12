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Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında?

Kaan Yıldırım kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

Survivor birleşme partisi sırasında canlı yayına bağlanan Hedise'nin 'ın evinde karantinada olduğu iddia edildi. Peki, 'nin aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Yıldırım ? ? nereli?

Survivor birleşme partisinde canlı yayına bağlanan 'nin ile aşk yaşadığı ve aynı evde karantinada olduğu iddia edildi.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olup. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlamıştır. Dizide Kadir karakterini canlandırmıştır. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, , Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapmıştır. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırmıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakterini oynadıktan sonra son olarak Hekimoğlu dizisinde rol almıştır.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon Kariyeri
2013 Kayıp
2014 Ulan İstanbul
2015 Adı Mutluluk
2016 Kalbim Yangın Yeri
2017 Klavye Delikanlıları
2018 İnsanlık Suçu
2019 Halka
2019- Hekimoğlu
Sinema Kariyeri
2014 Ümmü Sıbyan:Zifir
2015 Yok Artık!
2017 Bölük

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