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Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kaç yaşında, evli mi, boyu kaç? Elif Yıldırım Gören...

Survivor Elif kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Türk televizyonlarının sevilen yarışması Survivor'da yarışan ismi merak konusu oldu. Performansı ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Survivor Elif kimdir? Survivor Elif , evli mi, boyu kaç? Detaylar haberimizde...

Sevilen programı Survivor'da ünlüler takımında yer alan ismi merak konusu oldu. Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli parkurunda uzmanlaşmış bir kadın atlettir. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Elif Yıldırım Gören hakkında birçok kişi Google üzerinden araştırma yapmaya başladı.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyu bulunan ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF ARABA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Elif Yıldırım Gören dün akşam gündeme oturdu. Sergilediği performansla araba ödülünü kazandı. Takımı ve kendisi adına büyük sevinç yaşandı.

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