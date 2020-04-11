11 Nisan 2020, Cumartesi

HABERLER

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Son dakika haberine göre, Dr. , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Bakan Koca, 11 Nisan tarihinde yapılan 33 bin 170 koronavirüs testinden 5 bin 138'inin pozitif çıktığını, 95 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 1101'e yükseldiğini açıkladı.

'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 33 bin 170, vaka sayısı 5 bin 138, iyileşen hasta sayısı 542, vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, vefat sayısı 1101, yoğun bakım hasta sayısı 1626, toplam entübe hasta sayısı 1021, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 oldu.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE ARTIYOR"

, Twitter hesabından, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." mesajını paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı bulundu mu?
Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler
Adres değişikliği bildirimi nereden ve nasıl yapılır? Adres değişikliği bildirimi nereden ve nasıl yapılır?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör