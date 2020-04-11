12 Nisan 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! "Sayı ilk kez azaldı"

Bakan Koca müjdeyi verdi! Sayı ilk kez azaldı
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi.

, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir.

Bakan Koca müjdeyi verdi!

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı haberin devamı

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