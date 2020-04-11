11 Nisan 2020, Cumartesi

HABERLER

Adres değişikliği bildirimi nereden ve nasıl yapılır? Adres değişikliği bildiriminde yeni dönem başlıyor! E-Devlet...

Adres değişikliği bildirimi nereden ve nasıl yapılır?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında adres değişikliği bildiriminde değişiklik yapıldı. konu hakkında duyuru yayınladı.

Corona virüsü pandemisi tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı. Artık adres değişikliği bildirimi üzerinden yapılacak. konu hakkında duyuru yayınladı.

Adres değişikliği hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun olarak araştırma yapıyor. Corona virüsü salgınısonrası Türkiye'de sosyal izolasyonu en aza indirmek için çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi twitter hesabından, "Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşım yapıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsüne çözüm bulundu mu? Corona virüsüne çözüm bulundu mu?
Whatsapp grupları yasaklanacak mı? Whatsapp grupları yasaklanacak mı?
İstanbul'da ekmek nasıl alınacak? İstanbul'da ekmek nasıl alınacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör