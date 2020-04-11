Adres değişikliği bildirimi nereden ve nasıl yapılır? Adres değişikliği bildiriminde yeni dönem başlıyor! E-Devlet...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında adres değişikliği bildiriminde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi konu hakkında duyuru yayınladı.
Corona virüsü pandemisi tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında yeni bir değişiklik yapıldı. Artık adres değişikliği bildirimi e-Devlet üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi konu hakkında duyuru yayınladı.
Adres değişikliği hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun olarak araştırma yapıyor. Corona virüsü salgınısonrası Türkiye'de sosyal izolasyonu en aza indirmek için çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi twitter hesabından, "Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşım yapıldı.
Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 11, 2020
Hizmet için https://t.co/FXTFPGqlN6 @TC_icisleri @AliTahaKoc pic.twitter.com/yM8Auk1zoT
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