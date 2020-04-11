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Corona virüsü aşısı bulundu mu? Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı için tarih verdi...

Corona virüsü aşısı bulundu mu?
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran , özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişinin hastalanmasına ve ölümüne neden oldu. Amerika'da vaka sayısı 500 bini geçti. 'nden Gilbert, corona virüsü aşısının iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebileceğini belirtti.

Tüm dünyanın beklediği haber geldi. salgını aşısı için tarih verdi. Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını için birçok bilim adamı ve üretmeye çalışıyor. Konu hakkında en net açıklamayı Oxford Üniversitesi yaptı. Aşı yaklaşık 2 hafta içerisinde denenmeye başlanacak.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi , corona virüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Açıklama Times gazetesinin maşetlerinden duyuruldu. Prof. Dr. Sarah Gilbert, aşının Eylül ayında geliştireceğinden 'yüzde 80 oranında emin olduğunu' belirtti. İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.

Adres değişikliği bildirimi nereden ve nasıl yapılır? haberin devamı

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