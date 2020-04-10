10 Nisan 2020, Cuma

HABERLER

Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Corona virüsü sebebiyle market saatleri değişti mi? Bim, Şok ve A101 saat kaçta kapanıyor?

Süper marketler kaçta açılıyor?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Peki, , ve saat kaçta açılıyor? Saat kaçta kapanıyor?

ülkemizdede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgını önlemek adına birçok yeni karar alındı. Bu kararlardan biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Bu genelgeye göre marketlerin çalışma saatleri de değişiklik gösterdi.

BİM, ŞOK VE A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Ülkemizin 81 işinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Yayınlanan yeni genelgeyle birlikte marketlerde ve tüm kapalı ortamlardaki kişi sayısı azalmış oldu. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak. Tüm yerel marketler 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. Bu bilgilere göre marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. marketleri, marketleri, tüm Migros marketleri, tüm FİLE marketleri saat 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor? Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?
Korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek? Korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör