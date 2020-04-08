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Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündeme damgasını vurdu! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır kimdir?

Süleyman Çakır'ın yıl dönümü gündemde!
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan 'nin unutulmaz karakteri 'ın ölüm yıl dönümü gündeme oturdu. Bundan önce dizide ölen Süleyman Çakır adına birçok paylaşım yapıldı. Peki, Süleyman Çakır kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden 'nin en sevilen karakteri olan bundan tam önce dizide öldürülmüştü. Diziyi sevenler bugünü unutmadı ve ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır adına paylaşımarda bulundular. Süleyman Çakır'ın ölümünde sonra gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiştir. Dizide bir mafya babasını canlandırmaktadır. tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca benzer bir rolü şuan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırıyor.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit ve Testere Necmi tarafından pusuya düşürülerek bir villaya getirilmiştir. Burada Cerrahpaşahı Haklit tarafından öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Yakın dostu Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede yok etmiş onun intikamını almıştır. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Ölümünün ardından cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiştir.

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