Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündeme damgasını vurdu! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır kimdir?
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü gündeme oturdu. Bundan 16 yıl önce dizide ölen Süleyman Çakır adına birçok paylaşım yapıldı. Peki, Süleyman Çakır kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakteri olan Süleyman Çakır bundan tam 16 yıl önce dizide öldürülmüştü. Diziyi sevenler bugünü unutmadı ve ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır adına paylaşımarda bulundular. Süleyman Çakır'ın ölümünde sonra gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu.
SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?
Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiştir. Dizide bir mafya babasını canlandırmaktadır. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca benzer bir rolü şuan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırıyor.
SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ
Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit ve Testere Necmi tarafından pusuya düşürülerek bir villaya getirilmiştir. Burada Cerrahpaşahı Haklit tarafından öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Yakın dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede yok etmiş onun intikamını almıştır. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Ölümünün ardından cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiştir.
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