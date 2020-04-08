08 Nisan 2020, Çarşamba

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Ücretsiz izin maaşı nasıl alınır? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Başvurular...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretsiz izin açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan , dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü için bakanlıklardan önlem açıklamaları gelmeye devam ediyor. 'tan maaşları hakkında açıklama geldi. Peki, ücretsiz izin maaş desteği şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm dünyaya hızla yayıldı. Corona virüsü için ülkemizde tüm bakanlıklardan önlem açıklamaları geliyor. Son olarak 'tan ücretsiz izinlerle ilgili açıklama geldi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÜCRETSİZ İZİN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR, ŞARTLAR NELERDİR?

Ücretsiz izine ayrılan vatandaşlar için maaş desteğinin şartları ve nasıl alınacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

çerçevesinde iş sözleşmesi askıya alınır. Çalışan vatandaş bu süre için çalışmakla mükellef değildir. Aynı şekilde işveren de çalışana ücret ödeme ile mükellef değildir. Bu ücretsiz izin şekli işverenden gelmesi halinde bunun işçiye yazılı bir şekilde iletilmesi gerekir. Aynı şekilde işçi de bu teklife 6 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermek zorundadır.

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