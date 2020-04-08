SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün 24.900 test yapıldı. 4.117 vaka tespit edildi. 87 vatandaşımız hayatını kaybetti. 264 vatandaşımız iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.
Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020
TOPLAM VEFAT SAYISI 812'YE YÜKSELDİ
8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.
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