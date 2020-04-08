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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan corona virüsü genelgesi! Karantina...

Bakanlık'tan tıbbi atık açıklaması
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

önlemleri kapsamında karantina bölgelerini kapsayan yeni bir genelge yayınlandı. Corona virüsü sebebiyle tek kullanımlık olan , ve hijyen malzeme atıkları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, genelge yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık , gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

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