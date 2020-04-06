SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Bakan Koca, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649'a ulaştığını bildirdi. Koca ayrıca 3 Nisan tarihinde 21 bin 400 kişiye daha test yapıldığını ve 3 bin 148 yeni vakanın olduğunu belirtti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

6 Nisan pazartesi günü 21 bin 400 test yapıldı. Vaka sayısı 3 bin 148 oldu. 75 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649... Ayrıca bugün 284 vatandaşımız iyileşti.

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