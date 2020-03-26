26 Mart 2020, Perşembe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi?

Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi?
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında sorunlar yaşayan vatandaşlarımız, “, ve faturaları ertelenecek mi?” sorularını soruyorlar. Peki, Başkan konu hakkında ne dedi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadele çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Konuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

, VE DOĞALGAZ FATURALARI ERTELENECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz." İfadelerine yer verdi.

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