Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi?
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını, tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında sorunlar yaşayan vatandaşlarımız, “Elektrik, su ve doğalgaz faturaları ertelenecek mi?” sorularını soruyorlar. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında ne dedi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadele çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Konuyla ilgili önemli mesajlar verdi.
ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ FATURALARI ERTELENECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz." İfadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...