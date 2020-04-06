06 Nisan 2020, Pazartesi

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PTT işsizlik maaşı nasıl alınır? PTT kapandı mı? PTT müşteri hizmetleri iletişim bilgileri ne?

PTT işsizlik maaşı nasıl alınır? PTT kapandı mı? PTT müşteri hizmetleri iletişim bilgileri ne?
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini devam ettiriyor. Bu süreçte işsizlik maaşını 'den alan vatandaşlar internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki, PTT nasıl alınır? PTT kapandı mı? PTT müşteri hizmetleri iletişim bilgileri ne?

İşten ayrılan veya işten çıkarılan vatandaşlar yeni bir iş bulana kadar alıyorlar. sürecinde işsizlik maaşı alan vatandaşların maaşları evlerine veya kendi bankalarına yatırılacak. konu hakkında açıklama yaptı. İşte PTT'nin açıklaması...

PTT tarafınfan yapılan açıklamada, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtildi.

İŞSİZLİK MAAŞLARI BANKA VEYA EVE GÖNDERİLECEK

Açıklamada, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı da vurgulanırken, form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: "Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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