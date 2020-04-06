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EBA öğrenci giriş ekranı! EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA öğrenci giriş ekranı! EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ilk, orta ve lise öğrenimine uzaktan eğitim ile devam ediliyor. sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler konu hakkında araştırma yapıyorlar. Peki, EBA sistemine nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

23 Mart 2020 tarihinden itibaren corona virüs sebebiyle ara verilen derslere sistemi üzerinden devam ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı ve EBA TV izlemek isteyen öğrenciler Google üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. EBA TV'yi canlı izlemek isteyenler EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA TV DERS PROGRAMI

iLKOKUL

09:00 TÜRKÇE-1 (Doğa ve Evren (Bir Okul Gezisi))

09.30 MATEMATIK-1 (Geometriye Giriş Zaman Ölçme (Saatler ve Günü Planlama))

10:00 TÜRKÇE-2 (Vatandaşlık Bilinci (Yoz))

10:30 MATEMATİK-2 (Doğal Sayılarda işlemler (Bölme Işlemi))

11:00 TÜRKÇE-3 (Bilim ve Teknoloji(Buluşlar))

11:30 MATEMATİK-3 (Geometrik Cisimler ve Şekillerin Özellikleri)

12:00 TURKCE-4 (Milli Kültürümüz (Manilerimiz)(

12:30 MATEMATİK-4 (Geometride Temel Kavramlar(Açı))

13:00 İYEP TÜRKÇE (Okuduğunu Anlama)

13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Hava Durumu)

14:00 AİLE BİLGİLENDİRME (Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme)

ORTAOKUL

LİSE

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