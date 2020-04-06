Boris Johnson hastaneye kaldırıldı! İngiltere Başbakanı Boris johnson kimdir? Türk mü?

Corona virüsü testi pozitif çıktığı bilinen ve bir süredir tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gece ateşinin düşmemesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son durumuna ilişkin açıklamalar geldi. Peki, Johnson'ın son durumu ne? Boris Johnson kimdir?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurmuştu. Karantinaya çekilen Başbakan Johnson, görevini sürdürüyordu ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Virüs nedeniyle tedavi göre İngiltere Başbakanı, ateşi düşmediği gerekçesiyle bugün hastaneye kaldırıldı. İdari kanallardan yapılan açıklamada Boris Johnson'ın durumunun acil olmadığı yalnızca doktor tavsiyesi üzerine böyle bir karar alındığı vurgulandı. Ayrıca bu sabah yapılacak corona virüsü gündemli kabine toplantısına Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson'dır. Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta dünyaya gelmiştir. Eton Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın gazetecilik kariyeri 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlamıştır. Gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etmiştir. İki gazete de muhafazakar eğilimlidir. Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001 yılında milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olmuştur. Boris Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

BORIS JOHNSON TÜRK MÜ?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nda son Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.

DİĞER