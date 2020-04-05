05 Nisan 2020, Pazar

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Uzay çağı nedir? Uzay çağı hangi yıl başladı? Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru...

Uzay çağı hangi yıl başladı?
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışması 4 Nisan 2020 tarihli programıyla 'de yayınlandı. 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken anlardan biri de çağının başlangıç tarihi ile ilgili soru oldu. Peki, uzay çağı hangi yıl başladı?

'nin sevilen yarışma programı olan , tüm heyecanı ile devam ediyor. 4 Nisan akşamı yayınlanan programda çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı soruldu... İzleyenler, Uzay çağının hangi yıl ile başladığını merak ederken, sorunun yanıtını aramaya başladı. İşte Uzay çağı sorusu ve o sorunun cevabı...
Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri TV ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de 4 Nisan Cumartesi akşamı sorulan ilginç soru merak konusu oldu. Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir?

A) 1937

B) 1949

C) 1957

D) 1969

Uzay Çağı Sputnik 1 ile birlikte 1957 yılında başlamıştır.

Cevap: 1957

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