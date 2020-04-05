Uzay çağı nedir? Uzay çağı hangi yıl başladı? Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru...

Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli programıyla ATV'de yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken anlardan biri de uzay çağının başlangıç tarihi ile ilgili soru oldu. Peki, uzay çağı hangi yıl başladı?

ATV'nin sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster, tüm heyecanı ile devam ediyor. 4 Nisan akşamı yayınlanan programda Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı soruldu... İzleyenler, Uzay çağının hangi yıl ile başladığını merak ederken, sorunun yanıtını aramaya başladı. İşte Uzay çağı sorusu ve o sorunun cevabı...

Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri TV ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de 4 Nisan Cumartesi akşamı sorulan ilginç soru merak konusu oldu. Uzay çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir?

A) 1937

B) 1949

C) 1957

D) 1969

Uzay Çağı Sputnik 1 ile birlikte 1957 yılında başlamıştır.

Cevap: 1957

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