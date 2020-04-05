Son dakika! Corona virüsünde (koronavirüs) son durum ne? 5 Nisan 2020 Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklaması…
son dakika haberine göre; Çin’de ortaya çıkan tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü (koronavirüs) ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca İlk vakadan bu yana neredeyse her akşam vaka sayılarını açıklıyor. Dr. Fahrettin Koca’dan son dakika yeni açıklama geldi. Birçok kişi yeni vaka sayılarını öğrenmek için araştırma yaptı. Peki, 5 Nisan Pazar 2020 itibariyle Türkiye’de vaka sayısı kaç? Corona virüsü sebebiyle kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamada bulundu mu? İşte detaylar...
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan Pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı açıklama ile vatandaşa aktardı.
5 Nisan pazar günü 20 bin 65 test yapıldı. Vaka sayısı 3 bin 135 oldu. 73 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574. Ayrıca bugün 256 vatandaşımız iyileşti.
Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020
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