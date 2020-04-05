05 Nisan 2020, Pazar

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Son dakika! Corona virüsünde (koronavirüs) son durum ne? 5 Nisan 2020 Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklaması…

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

son dakika haberine göre; ’de ortaya çıkan tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü (koronavirüs) ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. . İlk vakadan bu yana neredeyse her akşam vaka sayılarını açıklıyor. Dr. Fahrettin Koca’dan son dakika yeni açıklama geldi. Birçok kişi yeni vaka sayılarını öğrenmek için araştırma yaptı. Peki, 5 Nisan Pazar 2020 itibariyle ’de vaka sayısı kaç? Corona virüsü sebebiyle kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamada bulundu mu? İşte detaylar...

'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan Pazar günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı açıklama ile vatandaşa aktardı.

5 Nisan pazar günü 20 bin 65 test yapıldı. Vaka sayısı 3 bin 135 oldu. 73 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574. Ayrıca bugün 256 vatandaşımız iyileşti.

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