Güney Kore'de corona virüsü olanların yarısından fazlası iyileşti! Corona virüsünün çaresi bulundu mu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Corona virüs, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya üzerinde 50 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti. Güney Kore'de ise işler yoluna girmeye başladı. Corona virüsüne yakalanan kişilerin yarısından fazlası iyileşti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle dünya üzerinde birçok insan yaşamını yitirdi. Güney Kore'den sevindirici haber geldi. Ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. Güney Kore'de 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü.

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM

Japonya'da corona virüsü 3 bin 139 kişiye enfekte oldu. Virüse yakalanan kişilerin içlerinden 514 kişi iyileşti. Japonya'da 77 kişi yaşamını yitirdi. Japonya corona virüse karşı Avigan isimli bir ilaçtan 2 milyon stok yapılması planlanıyor. Tayland'da ise toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 hastanın iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

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