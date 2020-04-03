Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Koca, son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını, 2 bin 786 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve 69 vatandaşın vefat ettiğini açıkladı. Son verilerle birlikte Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı 20 bin 921'e yükselirken, vefat eden kişi sayısı 425'e çıktı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka ve vefat sayılarını açıkladı.
Koca, son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını 2 bin 786 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve 69 vatandaşın vefat ettiğini duyurdu.
GÜNLÜK TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖZLEMLENDİ
Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 16 bin 165 test yapıldı ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'ya, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.
484 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, corona virüsü tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 783 olarak açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 251'e yükseldi.
CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
CORONA VİRÜSÜ KAYNAKLI VEFAT SAYISI EN YÜKSEK İSTANBUL'DA
Vefat sayılarında ise en çok vefatın olduğu İstanbul ve Ankara öne çıkıyor. İstanbul'da 210 kişi hayatını kaybederken, İzmir'de 27, Kocaeli'de 14, Ankara ve Konya 11 ölümle sonuçlanan vaka yer alıyor.
Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Corona virüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz.Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.
"TAVSİYE KARARINI CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİK"
Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.
"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIMIZIN %74.4'ÜNDE BİR ALT HASTALIK VAR"
Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...