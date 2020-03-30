30 Mart 2020, Pazartesi

HABERLER

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Son dakika haberine göre; , 30 mart corona virüsü vakalarını açıkladı. Koca, son 24 saatte 1610 kişiye corona virüsü tanısı konulduğunu, 37 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının ise 168'e ulaştığını açıkladı.

, Twitter'dan 30 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

CAN KAYBI 168'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 162 OLDU

Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

11 bin 535 TEST YAPILDI

Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç? İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç?
Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşındadır? Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşındadır?
LGS 2020 ertelendi mi? LGS 8. sınıf müfredatı ne? LGS 2020 ertelendi mi? LGS 8. sınıf müfredatı ne?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör