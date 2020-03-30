Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 mart corona virüsü vakalarını açıkladı. Koca, son 24 saatte 1610 kişiye corona virüsü tanısı konulduğunu, 37 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının ise 168'e ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan 30 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
CAN KAYBI 168'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dJX0NPTFI1
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 162 OLDU
Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.
11 bin 535 TEST YAPILDI
Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.
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