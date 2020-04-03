03 Nisan 2020, Cuma

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Son Dakika Haberi: EPDK elektrik sayaçlarının 3 ay okunmamasına karar verdi!

Son Dakika Haberi: EPDK elektrik sayaçlarının 3 ay okunmamasına karar verdi!
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsüne önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak 'dan flaş bir karar geldi. EPDK yaptığı açıklamada sayaçlarının 3 ay süeyle okunmamasına karar verdi. Abonelere tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

oldukça önemli bir karara imza attı! Corona virüs salgını sebebiyle ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar alındı. karara göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma işlemi yapılmayacak. Aboneler, geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura ödeyecek.

3 AY SAYAÇ OKUNMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () Koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyada yaşanan durumu göz önüne alarak çok önemli bir karar aldı.

EPDK'dan corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarında sayaç okumama kararı alındı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

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