Son dakika! Corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi
Son dakika! Corona virüsü araç muayenesini de etkiledi. Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK'te araç muayenesi 4.5 ay ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Çin'den başlayan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok organizasyon ertelendi. Sosyal yaşam neredeyse bitti. Özellikle Avrupa'da yaşam durdu. Türkiye'de de vakaların görülmesiyle birlikte ertelemelere bir yenisi daha eklendi. TÜVTÜRK'te muayene 4.5 ay ertelendi.
ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şöyle denildi:
'Evde kal' uyarılarına rağmen araç muayene istasyonunda yoğunluk
Haberin devamı
"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."
Araç muayene istasyonlarında salgına karşı uyulması gereken sosyal mesafe kuralının uygulanmaması gündem olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...