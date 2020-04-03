03 Nisan 2020, Cuma

HABERLER

Son dakika! Corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi

Son dakika! Corona virüsü sebebiyle TÜVTÜRK Araç muayenesi için 4.5 ay ek süre verildi
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Son dakika! araç muayenesini de etkiledi. Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü sebebiyle 'te araç muayenesi 4.5 ay ertelendi. Karar 'de yayınlandı.

Çin'den başlayan ve tüm dünyaya yayılan dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok organizasyon ertelendi. Sosyal yaşam neredeyse bitti. Özellikle Avrupa'da yaşam durdu. Türkiye'de de vakaların görülmesiyle birlikte ertelemelere bir yenisi daha eklendi. 'te 4.5 ay ertelendi.

ARAÇ MUAYENESİ ERTELENDİ

'nin bugünkü sayısında yer alan ve araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şöyle denildi:

'Evde kal' uyarılarına rağmen araç muayene istasyonunda yoğunluk
Haberin devamı
"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

Araç muayene istasyonlarında salgına karşı uyulması gereken sosyal mesafe kuralının uygulanmaması gündem olmuştu.

FIFA'dan kulüplere müjde haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi en büyük tehlikeyi açıkladı! Bilim Kurulu üyesi en büyük tehlikeyi açıkladı!
Bakan Koca güncel vaka sayısı açıklandı Bakan Koca güncel vaka sayısı açıklandı
Varank müjdeyi verdi! Gündemimizde 7 farklı ilaç projesi yer alıyor Varank müjdeyi verdi! "Gündemimizde 7 farklı ilaç projesi yer alıyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör