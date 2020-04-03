03 Nisan 2020, Cuma

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La Casa De Papel 4. sezon yayınlandı mı? La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak?

La Casa De Papel 4. sezon yayınlandı mı? La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak?
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

İspanya'da yayınlanan ve tüm dünyada büyük beğeni ile izlenen 'in 4. sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Dijital film, ve belgesel platformu 'te yayınlanan La Casa De Papel'in 4. sezonu birçok ülkede yayına girdi. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel ne zaman yayınlanacak?

'in 4. sezonunun yayınlanması için geri sayım sürüyor. İspanyol La Casa De Papel, bir soygun dizisi ve büyük bir hayran kitlesine sahip. Yayınlanan ilk sezonu ülkemizde ve dünyada büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonun ardından 2. sezonda aynı beklentileri karşılayan dizinin 3. sezonu çekilmeye başlanmıştı. 3. sezonu için düşüş beklenen dizi yükselişine devam etti. Dizinin 4. sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL'İN KONUSU NE?

La Casa De Papel dizisinde Profesör kendisine ekip toplayarak kurduğu planı hayata geçirmek istemektedir. Plan doğrultusunda toplanan ekip İspanya Merkez Bankasını soymaya karar verir. Uzun bir süre eğitim çalışmalarını yürüten Profesör olayın ne kadar zor olacağının da farkındadır. Çalışmaların sonucunda yapılan planlar işe yarar birtakım aksaklıklar çıksa da büyük soygun yaşanır.

LA CASA DE PAPEL TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel'in 4. sezonu birçok ülkede yayına girdi. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel TSİ 10:00'da yayına girdi.

La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó (), Álvaro Morte (The ), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

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