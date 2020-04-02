Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK Yurt ücretleri hakkında son dakika açıklamasında bulundu
Corona virüsü salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyaya yayıldı. Özellikle Avrupa'da birçok ölüme ve hastalanmaya sebep olan salgında, ülkemize Umreden ve Erasmustan gelen vatandaşlar KYK yurtlarında karantina altına alındı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt ücretlerinin iade edileceğini duyurmuştu. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleri hakkında son dakika açıklaması yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.
AN İTİBARIYLA İADELER BAŞLAMIŞTIR
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrıca, "Değerli öğrenci arkadaşlarım, Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK yurtları hakkında, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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