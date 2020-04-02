02 Nisan 2020, Perşembe

HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak

Bakan Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla toplantı yapacak
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

Gençlik ve , , , , ve Başkanları ile Genel Müdürü ’ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

Gençlik ve , , , , ve Başkanları ile Genel Müdürü 'ın katılımıyla saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Henüz corona virüsü vakalarına rastlanmayan 9 ülke! Hangi ülkelerde corona virüsü yok? Henüz corona virüsü vakalarına rastlanmayan 9 ülke! Hangi ülkelerde corona virüsü yok?
Beşiktaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Beşiktaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Bilim Kurulu üyesi en büyük tehlikeyi açıkladı! Bilim Kurulu üyesi en büyük tehlikeyi açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör