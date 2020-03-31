Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart corona virüsü tablosunu açıkladı. Türkiye'de corona virüs kaynaklı can kaybı 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bin 531 oldu
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün 15.422 kişiye test yapıldı ve vaka sayısı 2.704 olarak tespit edildi.
Bugün vefat sayısının 46 olduğu belirtilirken toplam can kaybı 214 oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 847, entübe edilen hasta sayısının ise 622 olduğu kaydedildi.
TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020
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