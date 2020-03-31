31 Mart 2020, Salı

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Son dakika haberine göre; , 31 Mart corona virüsü tablosunu açıkladı. 'de corona virüs kaynaklı can kaybı 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bin 531 oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün 15.422 kişiye test yapıldı ve vaka sayısı 2.704 olarak tespit edildi.

Bugün vefat sayısının 46 olduğu belirtilirken toplam can kaybı 214 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 847, entübe edilen hasta sayısının ise 622 olduğu kaydedildi.

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