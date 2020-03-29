Otomatik değişen saatler kafa karıştırdı! Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı?

Bazı teknolojik aletler saatleri kendi kendine ileriye aldı. Durum böyle olunca “saat kaç?” sorusu sorulmaya ve aranmaya başladı. Türkiye 2016 yılından beri sabit saat sisteminde bulunuyor. Sabit saat sistemine geçildiğinden beri bu kafa karışıklıkları oluyor. Peki, Türkiye’de saat kaç? Saatler ileri alındı mı? Detaylar haberimizde

Birçok ülkede yaz saati uygulamasına geçildi saatler 1 saat ileri alındı. Türkiye, 2016 yılından itibaren sabit saat uygulamasına geçti. Bazı teknolojik aletler otomatik olarak saatleri 1 saat ileri alınca kafa karışıklığına sebep oldu.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINMIYOR

Elektronik aletler yılın belli günlerinde saatleri otomatik olarak ileri veya geri alabilmektedir. Bu durum birçok kişi için problem yaratabilir veya kafa karışıklığı yaratabilir. Türkiye'de saatler ileri veya geri alınmamaktadır. 2016 yılında sabit saat sistemine geçilmiştir.

SAAT KAÇ?

Kafa karışıklığı yaşayan kişiler doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilir.

TÜRKİYE HANGİ SAAT DİLİMİNDE?

2016 yılının Eylül ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla saatlerin 1 saat geri alınmasına son verildi. Yaz saati kalıcı hale getirildi. 1973'ten bu yana her yıl yapılan saat değiştirme işlemi artık yapılmıyor. Türkiye artık zamanı GMT+3 diliminde sabitlemiş oldu. Bu, Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkının kalkması, Avrupa ülkeleriyle saat farkının 1 saatten 2 saate çıktı. Türkiye gibi GMT +3'ü sabit zaman dilimi olarak kullanan diğer ülkeler, Irak, Etiyopya, Tanzanya, Madagaskar, Kuveyt, Batı Rusya, Yemen, Somali, Sudan, Cibuti, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Kenya, Uganda ve Katar.

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