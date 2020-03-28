28 Mart 2020, Cumartesi

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Son Dakika! corona virüsünün ilacı bulundu mu? Rusya Federal Biyomedikal Ajansı açıkladı!

Corona virüsünün ilacı bulundu mu?
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

Son dakika gelişmesi! ’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. (), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

() basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, 'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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