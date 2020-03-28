Son Dakika! corona virüsünün ilacı bulundu mu? Rusya Federal Biyomedikal Ajansı açıkladı!

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler yaşanırken, Başakşehirli başarılı defans oyuncusu Martin Skrtel'den örnek bir davranış geldi. Gökhan İnler'in sahibi olduğu dernek üzerinden ''Her Okula Bir Kitaplık'' projesi kapsamında Giresun Espiye ilçesinde bulunan bir okula 1500 kitap bağışladı.