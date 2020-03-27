27 Mart 2020, Cuma

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Son dakika YKS haberleri! YKS 2020 ertelendi mi? AYT ve YDT sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2020 ertelendi mi?
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Corona virüsü salgını tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın son olarak ülkemizde ’yi erteletti. YKS son dakika haberlerine göre Başkanı Yekta Sertaç tarafından yapılan açıklamayla YKS sınav tarihi ertelendi. Peki YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, YÖK Başkanı 'ın açıkladığı YKS sınav tarihi...

Corona virüsü Türkiye'de birçok organizasyonu erteletti. Organizasyonların ardından de ertelendi. başkanı yaptığı açıklamada öğrencilere yeni sınav tarihini açıkladı. Öğrencilerin sınava gireceği yeni YKS tarihi belli oldu. İşte , ve sınav tarihi...

YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alan Yetenek Testi (AYT), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 'da yapılacak.

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.

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