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İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı! Boris Johnson kimdir? Boris Johnson Türk mü?

Boris Johnson corona virüse yakalandı!
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Johnson tüm dünyaya yayılan corona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Johnson, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, İngiltere Başbakanı Kimdir? Türk mü? detaylar haberimizde…

İngiltere Başbakanı'nda çıktı. Çim'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını Johnson'da da pozitif çıktı. İngiltere Başbakanı kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson'dır. Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te 'ta dünyaya gelmiştir. Eton Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın gazetecilik kariyeri 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlamıştır. Gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etmiştir. İki gazete de muhafazakar eğilimlidir. Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001 yılında milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olmuştur. Boris Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

BORIS JOHNSON TÜRK MÜ?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nda son Dahiliye Nazırı olan 'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.

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