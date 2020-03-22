Fransa’da koronavirüse karşı kırmızı bez önlemi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, özellikle Avrupa’yı büyük ölçüde etkisi altına aldı. İtalya ile birlikte Fransa salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Yaşlı nüfusu çok olan Fransa’da, yaşlıları korumak için yeni bir yöntem geliştirildi. Fransa’da kırmızı bez kullanılmaya başlandı. Peki, Kırmızı bez ne anlama geliyor?

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını büyük etki yarattı. Salgın hala büyük hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa halkı dayanışma sağlamak için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Özellikle yaşlı insanlar risk grubunda oldukları için dışarıya çıkamıyorlar. Bu problemi çözmek için yeni bir yöntem geliştirildi.

KIRMIZI BEZ ÖNLEMİ NEDİR? KIRMIZI BEZ NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya ve Fransa geliyor. Bu ülkeler yalı nüfusu oldukça fazla olan ülkeler. Hal böyle olunca koronavirüsten yaşlıları korumak için yeni yöntemler geliştiriliyor. Fransa halkı pencerelerine kırmızı bez asıyor. Kırmızı bezin asılı olduğu evlerde yaşlı birinin yaşadığı, yalnız olduğu ve yardıma muhtaç olduğu mesajı veriliyor. Uygulamanın fikrini ortaya atan Christian Meunier sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu günlerde kimsesiz kalan, derdini anlatacak hiç kimseyi bulamayanlar penceresinin önüne kırmızı biz bez koysun. Dışarıya çıkabilen, sağlıklı insanlar da gerekli önlemleri alarak, bu evlerin kapısını çalsın, komşularına yardımcı olsun" çağrısında bulundu.

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