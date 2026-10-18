Stanimir Stoilov: Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor maçının ardından, "Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Öncelikle, bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Sahada çok iyi bir şekilde organize olduk. 90 dakika boyunca, oyuncularım takım halinde, yüksek bir hırs ve enerjiyle sahada oynadılar, bunu 90 dakika boyunca sürdürdüler. Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu bizim adımıza. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergilediler. Biz takım olarak, şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek sergilediğimiz performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza en önemli nokta bu. En önemli nokta takım halinde ve oyuncu anlamında bu performansa bir an önce ulaşmamız ve şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün saha iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Ama en önemlisi tekrar belirtmek istiyorum oyuncularım hırslarıyla bugünkü maçı kazandı diyebiliriz" diye konuştu.