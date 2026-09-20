Göztepe ile Çaykur Rizespor berabere kaldı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe evinde Çaykur Rizespor ile berabere kaldıi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe evinde Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.
Çaykur Rizespor'a golleri 70. dakikada İbrahim Olawoyin ve 80. dakikada Iustin Doicaru kaydetti.
Göztepe'nin tek golü ise 2. dakikada Arda Okan Kurtulan ve 90+4. dakikada penaltıdan Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla beraber Göztepe puanını 3'e çıkarırken, Çaykur Rizespor da 10 puana yükseldi.
#Göztepe #Trendyol Süper Lig #Efkan Bekiroğlu #Arda Okan Kurtulan #Çaykur Rizespor