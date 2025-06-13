Göztepe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Teşekkürler Nazım Sangare!
2024-25 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nazım Sangare'ye, katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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Teşekkürler Nazım Sangare! 💛❤ 2024-25 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nazım Sangare'ye, katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.#Göztepe pic.twitter.com/WfmcYOty8S— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 13, 2025