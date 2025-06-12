Trendyol Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 futbolcuya veda etti. İşte resmi açıklama... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de dikkat çeken ayrılıklar yaşandı. İzmir ekibi resmi kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'a veda etti.

Kiralık sözleşmesi sona eren 3 isim için "2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki'ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lasse Nielsen için özel teşekkürde bulunan Göztepe, "Profesyonelliğin, adanmışlığın ve kulübümüze kattığın tutkuyla her zaman örnek oldun. Göztepe'deki yolculuğun sona ererken, bundan sonraki kariyerinde sana en içten dileklerimizi iletiyoruz. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak." dedi.