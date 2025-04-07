Trendyol Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemeyen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale yükselen Göztepe evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ilk devresi 43'üncü dakikada Romulo'nun kaçırdığı penaltı sonucu golsüz eşitlikle sona ererken, 49'uncu dakikada Halil attığı golle Gaziantep FK'yı öne geçirdi. Maçın 90 artı 4'üncü dakikasında Kubilay Göztepe'ye beraberliği getirdi. Göztepe'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Bu sonuçla Göztepe ve Gaziantep temsilcisi ise 39 puana yükseldi.

4'üncü dakikada İsmail Köybaşı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Juan'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43'üncü dakikada Göztepe penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'dan döndü. Topu takip eden Romulo, rakibinin yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi. Romulo'nun penaltıda sol köşeye gönderdiği topu kaleci Burak Bozan kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

48'inci dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun, ceza sahasında rakiplerin çalımlayıp sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

69'uncu dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Tijanic'in kafayla indirdiği topu göğsüyle alan Romulo'nun şutunda kaleci Burak Bozan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Juan'ın ortasında Nielsen'in kale çizgisi önüne indirdiği topu Kubilay Kanatsızkuş, boş ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+5'inci dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sağ ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Romulo'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.