Göztepe-İkas Eyüpspor CANLI | Göztepe-İkas Eyüpspor canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.