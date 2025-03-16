Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe-İkas Eyüpspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Lasse, Furkan, Haliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Matsuki, Juan, Romulo
İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur, Ampem, Thiam