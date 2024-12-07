Göztepe 3-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2024- 17:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024- 18:03