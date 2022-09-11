Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti.
Volkan Demirel geri dönüyor! İşte yeni adresi
Son olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, hocalık kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor. Genç çalıştırıcı, İstanbul ekibinde başarılı sonuçlar almasına rağmen transfer konusundaki görüş ayrılığı sebebiyle Karagümrük'e veda etmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi ise belli oldu. İşte ayrıntılar...
Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Volkan, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.
VOLKAN DEMİREL HOCALIĞA DÖNÜYOR
Akşam'ın haberine göre, son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor. Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.