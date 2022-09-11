Volkan Demirel geri dönüyor! İşte yeni adresi

VOLKAN DEMİREL HOCALIĞA DÖNÜYOR

Akşam'ın haberine göre, son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor. Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.